Ars, Cannata: "Contraria all'abolizione della doppia preferenza"

Il deputato regionale di Forza Italia, Rosanna Cannata contro l'abolizione della preferenza di genere alle elezioni.

"È stato chiesto dal capogruppo di Forza Italia - scrive in una nota la deputata - di trattare con urgenza in Ars l’abolizione della doppia preferenza di genere, ovvero la misura con cui i cittadini hanno avuto, ad oggi, la possibilità di votare nelle competizioni elettorali comunali anche per un secondo candidato di sesso differente rispetto a quello della prima scelta. Ritengo che chiedere di abrogare la doppia preferenza, sia una istanza legislativa non condivisibile, perché, comunque, garantire l’equilibrio di genere rappresenta un miglioramento della qualità della democrazia".

Di contro la richiesta avanzata da Rosanna Cannata di lavorare ad un altro disegno di legge che abbia come unico scopo quello di evitare il controllo del voto "senza intaccare i diritti della donna".