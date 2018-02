Un Siracusa disattento e sprecone cade a Matera

Trasferta amara per il Siracusa: a Matera gli azzurri si sono mostrati disattenti ma anche spreconi, visto che hanno fallito diverse occasioni per recuperare il risultato negativo.

Al 4' gran botta di Bernardo da fuori area: miracolo di Golubovic che devia il pallone sul palo. Al 17' azzurri di nuovo pericolosi: bella ripartenza sulla sinistra, cross di Catania che attraversa tutta l'area: Bernardo non ci arriva. Undici minuti dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa messo a segno da Sartore.

Al 35' doppio brivido per D'Alessandro: prima il tiro di Strambelli fuori di un soffio, poi il palo di Dungandzic dalla distanza. Ma il Siracusa si rituffa in avanti: al 36' azzurri vicinissimi al pareggio con Parisi, ma Golubovic compie un altro miracolo. Solo un minuto e il Materia raddoppia con Casoli.

Il primo tempo si chiude 2-0 per la formazione di casa.

Al 55' occasione ghiotta perToscano: il centrocampista del Siracusa approfitta di un errore di Angelo ma calcia fuori davanti a Golubovic. Al 58' traversa di Bernardo, ma l'assistente alza la bandierina dell' offside. Un minuto dopo lo stesso numero 2 non riesce a concludere da ottima posizione. Al 74' punizione magistrale di Nicola Mancino, il pallone si stampa sull'incrocio dei pali. All'87' ci prova DeSilvestro dopo un gran controllo, Golubovic respinge coi pugni.

La cronaca finisce qui e gli azzurri tornano a casa con l'amaro in bocca.