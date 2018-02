Pachino, controllo del territorio: 5 denunciati

Cinque persone denunciate e multe per complessivi 7.000 euro ai titolari di due esercizi pubblici per la mancata applicazione delle procedure del sistema HACCP.

Questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuato, nel fine settimana, dai Carabinieri a Pachino. Hanno partecipato 10 pattuglie di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle altre Stazioni Carabinieri della Compagnia di Noto, insieme a personale del Nas di Ragusa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Sono stati effettuati numerosi controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada e una serie di perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi, al ritrovamento di oggetti rubati e al contrasto dei reati contro il patrimonio.

Cinque persone sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, porto di armi o di oggetti atti ad offendere e per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Sono state emesse contestazioni per guida senza patente perché mai conseguita, mancanza di revisione e di assicurazione obbligatoria con il sequestro amministrativo di due veicoli.