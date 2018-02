Siracusa, Holimpia mette in difficoltà il Cerignola: cede solo al tie break

Partita ricca di emozioni ieri tra Holimpia e Cerignola con le siracusane che hanno ceduto solo al tie break contro la seconda forza del campionato, offrendo una delle prestazioni più convincenti della stagione.

Le ragazze allenate da Luana Rizzo partono subito forte e grazie agli attacchi di Loddo, Franzò e Cianci si portano subito in vantaggio sul 10-6. L'Holimpia approfitta del momento di sbandamento del Cerignola e allunga sul 12-20, costringendo il tecnico delle pugliesi a chiamare time out. Il Cerignola dopo la sospensione riprende a giocare e accorcia portandosi a due sole lunghezze dalle siracusane (22-24), ma un errore di Mancuso regala il primo parziale alle siracusane.

Nel secondo set le foggiane tornano in partita ma l'Holimpia tiene botta. Le due squadre viaggiano in equilibrio fino a quota 11, ma poi l'Holimpia accusa un calo e le padrone di casa sono brave ad approfittarne allungando sul 19-15. Ameri e compagne non sbagliano più un colpo, vincendo il parziale per 25-16 e pareggiando il conto dei set. Nel terzo parziale l'Holimpia, priva di Matrullo, tenuta ai box in via precauzionale a causa di un piccolo problema fisico, paga lo sforzo profuso fin qui. Le padrone di casa del Cerignola invece sono in palla e mettono da subito in discesa il parziale grazie alla Mancuso portandosi sul 10-3. L'Holimpia rientra in partita, ma il divario con le padrone di casa è ormai troppo ampio e il Cerignola conquista anche il terzo set con il medesimo punteggio del precedente (25-16), piazzando il sorpasso. Il quarto parziale è un'altalena di emozioni. L'Holimpia mette subito la testa avanti, conducendo prima per 11-9, poi per 16-14, ma Cerignola rientra e pareggia il conto a quota 19. Il finale è da cardiopalmo: Cerignola avanti per 22-19, l'Holimpia reagisce, accorcia e pareggia il conto con un ace di Licata. Le due squadre vanno a braccetto fino a quota 24, prima che un attacco di Franzò e un fallo di invasione fischiato a danno delle padrone di casa, regalino il punto decisivo alle ragazze di Luana Rizzo che pareggiano il conto dei set. Ancora una volta però il tie break è letale per l'Holimpia. Le siracusane sono stanche e pagano lo scotto. Le ragazze di Luana Rizzo sono imprecise in ricezione e il Cerignola allunga e ipoteca il quinto e decisivo set, aggiudicandoselo nettamente per 15-5.

“Abbiamo finalmente visto la reazione che chiedevamo dall'inizio della stagione. La prova di oggi è la dimostrazione che questa squadra, seppur giovanissima, può giocarsela contro chiunque in qualunque campo. Confidiamo nel fatto che la prova di oggi sia la prima di una serie convincente di partite, perchè lavorando sodo i frutti arrivano e la salvezza è possibile”. Così Lucia Moscuzza, direttore generale dell'Holimpia Siracusa al termine della gara.