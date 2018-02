Discriminati lavoratori siciliani esposti ad amianto, appello a Musumeci

I lavoratori rotabili esposti ad amianto potranno presentare domanda di prepensionamento entro il termine del 2 marzo 2018. Lo stabilisce l’INPS e ne dà notizia l'Ona, che però, evidenzia come, in realtà, rimangano esclusi dai nuovi benefici amianto tutti gli altri lavoratori esposti ad amianto, in particolare i lavoratori siciliani.

Per questo Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, si rivolge direttamente al nuovo presidente della regione Sicilia, appoggiato dal coordinatore del comitato tecnico scientifico dell’ONA Onlus, Pippo Gianni e dal coordinatore regionale ONA Sicilia, Calogero Vicario.

A loro si associa Fabio La Ferla, esponente nazionale di ONA Onlus e componente del coordinamento ONA Sicilia, il cui padre è morto per mesotelioma in esposizione ad amianto nel petrolchimico di Priolo: "Se non ci sarà una presa di posizione della politica siciliana inizierò uno sciopero della fame insieme a tutte le vittime con l’Osservatorio Nazionale Amianto. Ci incateneremo davanti al Quirinale perché il capo dello Stato si impegni, come massima espressione della nazione, al rispetto della vita umana e della sua dignità, violata e massacrata nella nostra Sicilia dalle imprese di Stato utilizzatrici di amianto".