Siracusa, incarichi dirigenziali all'Asp: la Procura apre un'inchiesta per abuso d'ufficio

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul conferimento di 29 incarichi dirigenziali all'Azienda sanitaria provinciale 8 di Siracusa.

Così pubblica questa mattina Repubblica Palermo.it. L'azione nasce da un esposto presentato dal Movimento nazionale per la sovranità che pone l'accento sui criteri adottati per l'assegnazione delle nomine. Il fascicolo, che ipotizza il reato di abuso d'ufficio, allo stato attuale non vede nessuna persona iscritta nel registro degli indagati.

La Procura ha già acquisito dagli uffici dell'Asp la documentazione riguardante l'affidamento agli incarichi, vale a dire delibere, avvisi e regolamenti.

Oltre all'esposto del Movimento nazionale della sovranità, ad intervenire sull'argomento, sollevando delle forti perplessità, c'è stata anche Evoluzione Civica, che ha parlato di "presunte anomalie" e che ha espresso il timore di "ingerenze della mala politica", e la Cgil che ha rilevato come, a suo parere, le "scelte effettuate sono difformi sia da quanto indicato nell’atto di indirizzo dell’assessorato regionale alla Sanità sia dall’atto aziendale della stessa Asp".