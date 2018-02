Siracusa, cyberbullismo: sensibilizzazione e prevenzione all'’istituto Rizza

Cyberbullismo, un fenomeno in crescita. Questo il tema affrontato durante la conferenza che si è tenuta ieri nell’istituto superiore “A. Rizza” di Siracusa. Ad organizzare il dibattito l’Associazione socio-culturale "Vivere In Sicilia" (VIS), con in testa il presidente Nicolò Saetta.

Relatori che hanno dibattuto sul tema particolarmente caldo e attuale, il professore Alessio Lo Giudice, ordinario di Filosofia del Diritto all'Università di Messina, il quale si è soffermato sul giusto utilizzo degli strumenti telematici.

A parlare di prevenzione e contrasto del cyberbullismo il Maggiore Alessandro Chichi, delComando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa.

"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto quest'oggi” - ha dichiarato il Presidente di Vivere in Sicilia, Nicolò Saetta - “Una costante sensibilizzazione sul fenomeno è lo strumento più efficace per combatterlo".