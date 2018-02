Avola, palloncini al cielo per inaugurare i nuovi mezzi per il trasporto sociale

Nuovi mezzi per il trasporto dei disabili per il Comune di Avola. La cerimonia di "benvenuto" si è svolta questa mattina alle 11 in piazza Umberto I, con palloncini al cielo e lunghi applausi. Gli automezzi sono stati acquistati grazie al contributo delle tantissime attività imprenditoriali che hanno fatto da sponsor, oltre che al contributo del Comune di Avola.

“Grazie innanzitutto – ha detto Luca Cannata, sindaco di Avola - a chi a contribuito, che così lancia un messaggio sociale alla città. Noi siamo il primo comune in Sicilia ad aver aderito a questo momento di condivisione tra pubblico e privato. Diamo un servizio per la collettività. La prima volta ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per raccogliere la disponibilità delle associazioni, oggi con grande entusiasmo siamo partiti per realizzarne uno e invece ne abbiamo acquistati due. Segno di grande consapevolezza degli imprenditori avolesi. Siamo una bella comunità, portiamo gli assistiti fino a Catania o a Messina e noi cerchiamo di essere un’amministrazione presente nell’ambito della disabilità. Ne sono dimostrazione tangibile questa iniziativa e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito della manifestazione Equilibri - tutti siamo diversi”.

“Ringrazio tutti gli imprenditori che sono stati così sensibili – ha detto Simona Caldararo, assessore ai Servizi Sociali -. Considerate che negli anni le richieste evase sono state circa 2 mila, che ci hanno permesso di portare i nostri concittadini nei centri di eccellenza per sottoporsi a trattamento ad esempio di radio terapia. Garantiamo la mobilità a chi è in difficoltà sia dal punto di vista di mobilità sia economico. Sono onorata di far parte di questa amministrazione”.

Successivamente è intervenuto Francesco Stagliano, responsabile PMG, mobilità garantita. Stagliano si è dichiarato emozionato, visto che Avola è stato il primo comune siciliano cui ha fornito il proprio contributo. “Devo dire – ha affermato - che da Avola in poi hanno contribuito 82 comuni in Sicilia. Da quando il

Sindaco Cannata ha avuto il coraggio di sposare questa iniziativa, gli altri Comuni si sono accodati”.

Testimonial dell’evento la campionessa di Karate Lorena Busà.