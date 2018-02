Siracusa, il M5s denuncia: gli 'irregolari' non hanno ricevuto i mastelli, nessuno controlla

Rifiuti ammassati per terrà, lì dove una volta c'era il cassonetto. E' veramente mancato senso civico oppure c'è qualcosa di più sotto?

Ebbene secondo il Movimento 5 Stelle di Siracusa il problema è molto più ampio e comprende tutti coloro che, per un motivo o per un altro, non hanno mai pagato la tasse dei rifiuti. Quest'ultimi, essendo "irregolari", non hanno ricevuto e non riceveranno i mastelli per la raccolta differenziata.

"E tale circostanza, sicuramente, non è da sottovalutare: - si legge in una nota a firma M5s - basti pensare che, ai residenti “abusivi” si aggiungeranno, fra poche settimane, migliaia di turisti che alloggeranno in tutti quei B&B, anch’essi irregolari, e che mai nessuna amministrazione ha recensito. Tutte queste persone dove getteranno i rifiuti? Chi pagherà per il servizio di rimozione straordinaria?"

"Si dovrebbe andare casa per casa a controllare, ma a chi spetterebbe l'onere? - continua il movimento - Purtroppo, spiace dirlo, ma visti i precedenti, si nutre qualche legittimo sospetto che la giunta attuale ne sia capace. Basti guardare i numerosissimi cantieri illeciti che – in vista della nuova stagione turistica – in questi giorni dilagano in Ortigia, anche a pochissimi passi da Palazzo Vermexio: cantieri senza i cartelli regolamentari, con operai che non rispettano le più elementari precauzioni di sicurezza. In quale discarica andranno a finire tutti i materiali di risulta prodotti? Silenzio assoluto!"

"Ci si augura vivamente che il caso dei rifiuti per strada - conclude - non scoppi in tutta la sua drammaticità con l’aumentare delle temperature, e soprattutto in vista dell'arrivo dei turisti in città che dovranno essere spettatori di tanto degrado".