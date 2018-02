Siracusa, illuminazione pubblica a led anche nella zona mare

Cominciati a inizio anno, i lavori per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, tutti a led, sono in fase di ultimazione. A vedere la luce zone tradizionalmente al buio, come Fanusa, Plemmirio, Cassibile e Fontane Bianche. Nel dettaglio gli interventi insistono sulle vie Galena, del Salgemma, del Manganese, del Cinapro, del Nichelio, della Blenda, Ronco 1° a strada Murro di Porco; ed ancora le vie Senigallia, degli Ulivi, Lago Trasimeno, Lago di Como, Poseidone, Teofane, Cristoforo Colombo.

I lavori saranno completati entro questa settimana, per una spesa complessiva di 170mila euro.

“Portiamo la pubblica illuminazione - dichiara il sindaco Giancarlo Garozzo - in zone che da decenni ne erano prive, venendo incontro alle tante richieste che in questi anni ci sono venute dai residenti. I lavori in corso interessano circa 7,5 chilometri di strade urbane ed extraurbane di nostra competenza. La città ha vissuto una notevole crescita urbanistica peraltro spalmata su un vasto territorio: in questi anni abbiamo lavorato per raggiungere un risultato importante che dimostra la grande attenzione di questa Amministrazione nei confronti di tutta la città, delle periferie e delle frazioni, e non solo per il centro storico”.