Canicattini Bagni, sorteggio e compenso dei Revisori in Consiglio Comunale

Un consiglio comunale fatto di decisioni unanime quello di ieri sera a Canicattini Bagni. Tra i punti più importanti trattati: il sorteggio e il compenso dei Revisori.

Quest'ultimo è stato definito "equo" per la cifra di 5.900 euro l’anno (il minimo previsto per la fascia di collocazione del Comune di Canicattini Bagni e il massimo per la fascia immediatamente inferiore) a cui si aggiungono le spese di vitto e alloggio, i cui rimborsi, equiparati ai parametri applicati agli Amministratori, non possono comunque superare il 50% del com-penso.

Stabilito il compenso, l’Assise civica è così passata al sorteggio dei tre Revisori effettivi sulle 125 domande ritenute valide (142 quelle presentate con 17 escluse), risultando eletti i seguenti professionisti: Pizzo Luisa di Palazzolo Acreide (SR); Marino Alfia di Santa Venerina (CT); e Cumbo Alessandra di Porto Empedocle (AG).

Sorteggiati anche tre Revisori di “riserva”, si tratta di: Vignigni Salvatore di Rosolini (SR); Ferra-rello Santo di Ganci (PA); e Vicari Rosario di Modica (RG).

Le terne dei Revisori sorteggiati venivano approvati all’unanimità dal Consiglio comunale.

Inoltre il Consiglio, all’unanimità dei voti, ha anche eletto nella Commissione speciale i Consiglieri Sebastiano Gazzara, Sergio Petrolito e Mariangela Scirpo per la maggioranza, e Danilo Calabrò e Francesca Cassarino per la minoranza.