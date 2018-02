Lentini, una ruota sulla carreggiata di notte: auto danneggiate e traffico in tilt

Una ruota sulla carreggiata ha danneggiato le altre autovetture in transito. E' successo ieri a Lentini, sulla S.S. 194 tratta Lentini – Scordia. Necessario l'intervento dei Carabinieri, i quali hanno ricostruito la vicenda facendo ricondurre la ruota a un'autovettura verosimilmente staccatasi da un veicolo in transito e abbandonata in strada.

Il tutto è successo in orario notturno, fatto che ha causato ulteriori disagi e danneggiamenti agli altri mezzi che hanno urtato l'ostacolo.