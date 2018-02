Floridia, cena in un pub ma non soddisfatto si rifiuta di pagare il conto

Consuma la cena in un pub a Floridia, ma poi si rifiuta di pagare. Il titolare chiede l'intervento dei Carabinieri. Quest'ultimi hanno riportato alla calma gli animi ed hanno invitato il cliente a pagare quanto dovuto anche se, a suo dire non era rimasto soddisfatto di ciò che gli era stato servito e del conto richiesto. Le parti sono state invitate in caserma per sporgere eventuale querela.