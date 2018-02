Avola, bambino di 9 anni si perde: il padre sarebbe sparito

Ieri sera i carabinieri sono stati allertati da un minore, il quale non riusciva più a trovare i genitori, vicino un centro commerciale.

Il bimbo, di soli 9 anni, era arrivato al centro commerciale insieme al padre e, in un attimo di distrazione, avrebbero perso il contatto visivo. I Carabinieri hanno contattato la madre del bambino alla quale hanno affidato il minore, mentre il padre si sarebbe allontanato dal centro.

Sono in corso gli accertamenti del caso al fine di identificare il padre