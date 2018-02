Pachino, 2 anni di detenzione domiciliare per una violenza sessuale

I Carabinieri di Pachino, ieri, hanno arrestato Vincenzo Gradanti, 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, in ottemperanza ad un ordinanza emessa dal tribunale di Siracusa.

L’uomo deve espiare la pena di 2 anni di detenzione domiciliare per una violenza sessuale commessa nel luglio 2008. L’arrestato è in regime di detenzione domiciliare