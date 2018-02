Lentini, sorpreso a rubare dolciumi dentro un supermercato: arrestato

E' stato sorpreso mentre rubava dolciumi da un supermercato, e bloccato all'ingresso dal direttore dell'esercizio commerciale. Chiesto l'intervento dei Carabinieri, l'uomo è stato identificato. Si tratta di Giuseppe Musumeci, 19 anni, pregiudicato, catanese.

A seguito di perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso della refurtiva, nascosta in una borsa, del valore di 120 euro circa. E' stato tradotto ai domiciliari per furto aggravato.