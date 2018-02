Siracusa, intitolato a Massimo Gurciullo un largo nell'area Lido Sacramento

E' stata scoperta questa mattina la targa che intitola all'allievo sottufficiale dell'Esercito Massimo Gurciullo il largo che insiste tra via Lido Sacramento, traversa Caderini, e via dei Cigni.

Gurciullo, allievo sottufficiale dell'Esercito, è deceduto a Civitavecchia nel febbraio del 1980 durante un'esercitazione militare a causa dello scoppio di un ordigno.

A scoprire la lapide, oltre al sindaco, anche i familiari del giovane scomparso all’età di 19 anni.

"Qualche anno fa - ha detto nel suo breve intervento il Sindaco - su iniziativa della famiglia del militare scomparso e dell'associazione Lamba Doria, ci era stato chiesto di ricordare questo figlio di Siracusa morto tragicamente ed in circostanze sfortunate. Oggi - ha detto Garozzo - gli rendiamo omaggio intitolandogli questo largo dove di recente abbiamo realizzato una rotatoria per rendere più sicuro il traffico su Lido Sacramento, come ci era stato chiesto non solo dai residenti ma anche da quanti la percorrono soprattutto nel periodo estivo".