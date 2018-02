Siracusa, Il discernimento degli spiriti: questa sera appuntamento in Cattedrale

Si soffermerà su “Il discernimento degli spiriti“ Cesare Geroldi sj, padre gesuita, biblista, che ha vissuto molti anni a Gerusalemme prima di stabilirsi a Ragusa e tiene settimane bibliche in tutta italia. Appuntamento questa sera alle 20 in Cattedrale a Siracusa. L'evento con la Scuola della Parola è promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio in collaborazione con l'Ufficio Catechistico diocesano.

Secondo appuntamento sabato 24 febbraio con inizio sempre alle ore 20.00.