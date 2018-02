A Siracusa 856 le imprese giovanili, la provincia aretusea quinta in Sicilia per ragazzi che si autoimpiegano

Sono 856 le imprese giovanili (under 35) contate a Siracusa e provincia fino a dicembre 2017. I dati sono stati recentemente pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su numeri del Registro imprese e Istat.

Facendo una classifica tutta Siciliana, a primo posto c'è Catania che ha registrato in tutto 2353 società contro le 2148 di Palermo e le 1353 a Messina. Per Enna se ne contano 349 su un totale di 852, mentre Ragusa ne conta 780. Chiudono Caltanissetta e Trapani con 514 e 1084 imprese. Insomma, Siracusa ancora una volta non si trova tra le peggiori, ma non brilla neanche tra i primi posti.

Le giovani iniziative in Italia riguardano soprattutto il settore del commercio (circa 21 mila iscrizioni), dell’edilizia (10.369), dell’agricoltura (9.850) e, inoltre, dell’alloggio e ristorazione (6.124).

A guidare la classifica nazionale è la regione Lombardia, considerata la più florida nel campo. In Sicilia, su un totale di 28.253 attività, 10.439 sono promosse da under 35.