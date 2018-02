Pachino, sparatoria al mercato: il Gip non convalida l'arresto

Non è stato convalidato l'arresto di Giovanni Vizzini, 31 anni, da parte del Gip di Siracusa, Giuseppe Tripi.

Vizzini è accusato di aver tentato di uccidere Giuseppe Aprile, il quale è ancora in gravi condizioni. Pare che, il giudice non abbia riscontrato indizi di colpevolezza, motivo per il quale è stata ordinata l'immediata remissione in libertà non accogliendo la richiesta della Procura. Aprile, mercoledì scorso, è stato raggiunto all'addome da due colpi di pistola calibro 7,65 mentre si trovava in un bar nei pressi del mercato a Pachino.