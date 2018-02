Siracusa, differenziata: rubati mastelli

Altro che differenziata, a Siracusa via alla misura via all'illegalità. E' partito da pochissimo il servizio del porta a porta in zona Borgata, e già è stato rubato (ieri) il primo mastello dove deporre la spazzatura davanti la porta di un'abitazione.

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso tutto, ma non si conosce ancora l'identità dell'uomo che ha messo in atto il furto.

Nel frattempo, nel resto della città, a fatica i Siracusani stanno provando ad abituarsi alla raccolta differenziata (o tu sconosciuta!). Ma le foto postate sui social da parte di tanti residenti mostrano che si preferisce conferire la spazzatura per terra, dove prima c'era il cassonetto, piuttosto che accogliere i mastelli