Siracusa, denunciato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato, ieri intorno alle 13, Francesco Mollica, 35 anni, siracusano, per i reati di resistenza, violenza e lesioni di pubblico ufficiale e per falso e truffa.

L'uomo è stato sorpreso mentre si cimentava, abusivamente, nel ruolo di parcheggiatore in Largo Luciano Russo. A lui sono stati sequestrati 53 biglietti che lo stesso rilascia a chi parcheggiava la propria auto.

Il 35enne è stato denunciato per inosservanza al Daspo urbano.