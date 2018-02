Oscar in diretta esclusiva su Sky Cinema Oscar

La Notte degli Oscar 2018 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, la notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo a partire dalle 22:50 fino all'alba su Sky Cinema Oscar HD. In occasione della 90/ma edizione degli Academy Awards Sky dedica un intero canale - acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l'ambita statuetta, tra cui Moonlight e La La Land in prima tv. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Oscar HD, con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand. Una programmazione speciale che accompagnerà lo spettatore fino all'attesa Notte del 4 marzo la cui diretta sarà guidata da Francesco Castelnuovo che dagli studi Sky commenterà i momenti della cerimonia assieme al critico cinematografico Gianni Canova e tanti altri ospiti d'eccezione.