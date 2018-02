Francofonte, assolto il presunto assassino di una donna 90enne. Il complice si tolse la vita in ospedale tre anni dopo

E' stato assolto, dalla Corte d'assise di Siracusa, Salvatore Montalto, 25 anni, accusato di essere la mano che avrebbe ucciso nel 2012 una donna di 90 anni a Francofonte, durante una rapina in casa della vittima.

Oltre a lui, a essere scritto nel registro degli indagati anche Rosario Dimaiuta, il quale poi (nell'ottobre 2015) si tolse la vita nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Caltagirone dove si trovava ricoverato. Inizialmente, gli investigatori avevano ipotizzato una morte per cause naturali dell'anziana, poi i carabinieri avevano riaperto l'inchiesta in seguito alla denuncia dei parenti e il cadavere era stato riesumato. L'esito dell'autopsia aveva dimostrato che la novantenne era deceduta per soffocamento. I due presunti autori avrebbero preventivamente rubato le chiavi all'anziana e successivamente erano entrati in casa.