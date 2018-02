Siracusa, trasferta proibitiva per l'Holimpia a Cerignola

L'Holimpia Paomar Siracusa domani, sabato 17 febbraio alle 18.15 sarà impegnata nella difficile trasferta in terra pugliese contro il Cerignola, valevole per il 16° turno del campionato di pallavolo di B2, girone I. All'andata furono le foggiane a imporsi al palazzetto Pino Corso con un 3-0 che lasciò l'amaro in bocca all'Holimpia. Un girone dopo le siracusane devono alzare l'asticella della cattiveria agonistica e dell'intensità in campo per provare a risollevare le sorti in classifica, mentre il Cerignola viaggia a vele spiegate in seconda posizione e con una striscia positiva di quattro turni consecutivi vinti. La squadra, dopo un breve allenamento in mattinata è partita in direzione Cerignola. In gruppo anche Vanessa Perticone, cui è stata consegnata la maglia numero 8.

"Incontriamo una squadra che tra i propri obiettivi ha quello di fare un campionato di vertice - afferma coach Luana Rizzo - e può vantare tra le proprie fila gente come Ameri, vero lusso per la categoria, Mancuso, Tralli e molte altre atlete di qualità. Noi andremo a fare la nostra partita e spero si veda qualche progresso, in linea con quelli già mostrati nella partita contro la Kondor. In settimana abbiamo lavorato sulle cose che funzionano meno e su cui continueremo a lavorare nei prossimi giorni. Non sarà una trasferta semplice, ma dobbiamo giocare ogni partita con la convinzione di poter tirare fuori qualcosa di buono. Dobbiamo lavorare e lottare su ogni pallone e tentare sempre di conquistare set e punti per risollevare il nostro morale ma soprattutto la nostra classifica".