Siracusa, controlli antidroga su strada: 5 persone segnalate

Quattro persone sono state segnalate alla prefettura come consumatori di stupefacenti. Tre a Floridia (uomini di 35, 43 e 50 anni) e una donna di 49 anni a Siracusa.

Sono stati sorpresi dai Carabinieri in possesso di modiche quantità di droga nel corso di controlli alla circolazione stradale, sia in orari diurni che notturni: erano con le proprie auto nei pressi di zone della città note per l'attività di spaccio. Ai quattro inoltre è stata ritirata la patente di guida.