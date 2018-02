Augusta, 1 anno e 1 mese per violenza sessuale: finisce a Brucoli

Deve espiare 1 anno e 1 mese di reclusione per violenza sessuale commesso in Reggio Emilia nel periodo ottobre – dicembre 2005.

L'uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 14 febbraio scorso. Si trovava in una comunità terapeutica di Augusta, da dove è stato prelevato e rinchiuso nel carcere di Brucoli.