Augusta, 17enne picchia la madre dopo un rimprovero: per la donna frattura ossa orbitali

E' dovuta ricorrere alle cure dei sanitari prima dell'ospedale Muscatello di Augusta e poi di quelli dell'Umberto I° di Siracusa.

Si tratta di una donna picchiata dal figlio 17enne, che ha reagito violentemente ad una ramanzina della madre.

La donna è stata ricoverata in prognosi riservata per la frattura del pavimento orbitario sinistro. In un primo momento ai medici ha dichiarato di essere accidentalmente caduta ma poi i Carabinieri sono riusciti a farle dire la dura verità. Per le lesioni causate il ragazzo sarà segnalato all’Autorità giudiziaria minorile.