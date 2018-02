Siracusa, Maria Alessandra Furnari: "Prevenzione, liste d'attesa e vaccini priorità"

Prevenzione, abbattimento delle liste di attesa e vaccini sono le 3 priorità del programma del Pd per la sanità.

Ne parla Maria Alessandra Furnari, candidata al Senato nel collegio uninominale Siracusa-Ragusa con la coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Civica Popolare e +Europa, Insieme) e nel plurinominale col Partito Democratico nel collegio Sicilia orientale.

"Nel nostro programma - afferma Furnari - c'è una parte relativa soprattutto alla prevenzione e alla conseguente riduzione dei costi. Negli ultimi anni è stato potenziato l'impegno di spesa nel campo sanitario. Il bilancio complessivo della sanità italiana con il Pd - continua - è salito da 109 a 113 miliardi di euro. Dopo 15 anni sono stati aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza erogati dal Sistema sanitario Nazionale che garantisce prestazioni e servizi a tutti i cittadini gratuitamente oppure dietro pagamento del ticket, e ridefiniscono il numero e il tipo delle prestazioni sanitarie di cui tutti potranno usufruire. La prevenzione, inoltre, mira anche ad abbattere le ospedalizzazioni e le liste d'attesa. Le somme risparmiate - prosegue Furnari - potrebbero essere spese per migliorare tecnologicamente, con nuovi macchinari i nostri ospedali. Il tutto a corollario di quanto già fatto, non ultima la legge sui vaccini in un Paese come il nostro, quinto al mondo per numero di casi di morbillo clinicamente confermati"