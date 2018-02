Siracusa, la Cisl denuncia confusione sulla partecipata Siracusa Risorse

Risposte immediate sull'applicazione del decreto legislativo 175 del 2016 per Siracusa Risorse.

Vengono chieste dal segretario generale della UST, Paolo Sanzaro, dalla segretaria generale della Fisascat Cisl, Teresa Pintacorona, e dalla segretaria regionale della stessa Federazione, Vera Carasi.

"Non c'è ancora nessuna certezza - scrivono in una nota - per le 94 famiglie coinvolte in una vicenda che resta legata al futuro del Libero Consorzio e, soprattutto, alle somme a disposizione per poter garantire i servizi assegnati alla società. Entro lo scorso 15 gennaio la Regione avrebbe dovuto trasmettere all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) i dati dei lavoratori presenti nelle liste del personale non collocato. Ma prima ancora sarebbe toccato alla Partecipata effettuare una ricognizione e comunicare numero di lavoratori, qualifiche e profili. Oggi ci chiediamo se tutto questo è stato fatto. Se i vertici di Siracusa Risorse si siano adoperati per salvaguardare i lavoratori.ì e se, entro il 30 settembre, l’ex Provincia abbia approvato il piano di razionalizzazione della partecipata".