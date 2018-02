Priolo, 2 auto in fiamme in via Napoli

Un forte boato ha messo in forte allarme questa notte i cittadini di Priolo.

Era circa 1,30 quando uno strano rimbombo ha svegliato i residenti della zona di via Napoli. Il pensiero è andato subito alla zona industriale e molti sono scesi in strada. In realtà si trattava dell'incendio di una mercedes decappottabile, di proprietà di un ragazzo. Il fuoco ben presto si è propagato ad un'altra auto parcheggiata vicina, di proprietà di una donna. Entrambi sono incensurati.

Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire le cause del rogo. Nella via non sarebbero presenti sistemi di videosorveglianza.