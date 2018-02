Siracusa, sequestro discarica abusiva sul vecchio tratto della Sp 77

Rifiuti di ogni genere abbandonati sia lungo il vecchio tracciato della provinciale n. 77 (Fusco–Tremilia–Grottone ) in contrada Tremilia , oramai inibito alla circolazione veicolare, sia nel canale di gronda delle acque piovane che costeggia la vecchia strada.

La discarica abusiva è stata posta sotto sequestro dalla Polizia provinciale: si tratta di oltre 400 metri lineari, occupati da rifiuti provenienti da demolizione, sbancamento e scavo. In particolare: calcinacci, scarti di calcestruzzo, scorie di cemento e cartongesso, materiale lapideo mattoni e piastrelle, vetro, residui di tubi corrugati, ondulina in vetro resina, guaina per edilizia; scarti vegetali in gran parte eliminati tramite combustione, infissi, porte, sedie, mobili dismessi, materassi ed imballaggi vari.

Sono in corso ulteriori indagini, al fine di individuare, tramite la tipologia dei rifiuti abbandonati, i responsabili. Contestualmente, dopo la necessaria bonifica, è stato chiuso il vecchio tracciato stradale, utilizzato solo per il traffico locale.