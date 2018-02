Siracusa, servizio 118: consegna chiavi all'Asp

Torneranno ad avere una nuova funzione i locali dell'ex Ufficio Casa in via Barresi a Siracusa. Tra qualche mese ospiteranno, infatti, il servizio sanitario di emergenza urgenza 118 con ambulanza medicalizzata e quelli sociosanitari del Consultorio familiare che attualmente si trova in viale Tunisi. I locali sono stati concessi in comodato d’uso per 6 anni, tacitamente rinnovabili, e i lavori necessari di adeguamento saranno effettuati a spese dell’Asp.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna delle chiavi dei locali alla presenza del sindaco, Giancarlo Garozzo, del commissario dell’Asp Salvatore Brugaletta,della presidente della Circoscrizione Grottasanta, Pamela La Mesa, dell direttore dell’Unità operativa Economico Patrimoniale dell’Azienda Vincenzo Bastante e della responsabile dell’Unità operativa Patrimoniale Maria Carmela Liali.

"Questo - ha dichiarato il sindaco - è il frutto della sinergia messa in campo tra Comune e Asp che consentirà di mettere a disposizione dei residenti di una zona della città particolarmente popolata, parliamo di circa 40.000 persone, servizi importanti. La possibilità di intervenire rapidamente con un'ambulanza medicalizzata in una zona così densamente abitata dà sicurezza alla gente ed è una forma di tutela della salute. Allo stesso modo, penso che la presenza di un consultorio, un luogo in cui si forniscono anche informazioni alle famiglie in situazioni delicate, abbia un particolare rilievo sociale."

Particolarmente soddisfatta la presidente della Circoscrizione Grottasanta, Pamela La Mesa: "Inseguo questo obiettivo dal 2013 - ha detto - e finalmente è diventato realtà. Questa struttura conta 250 metri quadrati e consentirà di intervenire subito per qualsiasi emergenza in una zona della città caratterizzata da alta densità di popolazione e diffuso disagio sociale".

"Tra qualche mese - ha esordito il commissario dell'Asp, Salvatore Brugaletta - il servizio sarà operativo. La decisione di trasferire la sede del 118 con ambulanza medicalizzata e il Consultorio familiare di viale Tunisi con tutti i suoi servizi socio-sanitari nel quartiere Grottasanta, in particolare nel rione Mazzarrona – ha sottolineato – nasce dalla volontà di avvicinare sempre più i servizi sanitari ai cittadini, semplificandone il raggiungimento con una più ampia copertura del territorio e servendo quelle zone dove non esistono servizi essenziali nonostante l’alta densità della popolazione. Adesso procederemo dell'adeguamento dei locali e degli impianti". Brugaletta ha, anche anticipato di voler valutare l'opportunità di trasferire altri servizi sociosanitari negli stessi locali.