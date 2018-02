Siracusa, ciclista si accascia e muore dentro un bar di via Lido Sacramento

Un malore improvviso avrebbe causato la morte di un uomo di 67 anni, originario di Enna, ma residente a Siracusa.

L'uomo, questa mattina è uscito in bici con amici con i quali condivide la passione per le due ruote. Giunto in viale Lido Sacramento, il gruppetto ha deciso di prendere qualcosa al bar "Caffé del Mar". Poco dopo, mentre era già all'interno del locale, il 67enne si è accasciato ed è morto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia che ha richiesto l'intervento del medico legale di turno, Vanaria. Quest'ultimo ha effettuato l'ispezione cadaverica, propedeutica alla decisione di procedere o non con l'esame autopico.