Noto, Palazzo Landolina di Sant’Alfano: consegnati lavori di completamento

Sono stati consegnati, dal Dipartimento regionale della Protezione Civile di Siracusa, i lavori di completamento del Palazzo Landolina di Sant’Alfano di Noto.

"Gli stessi lavori, finanziati con i fondi previsti dalla legge 433 del 31 dicembre 1991, verranno ultimati, presumibilmente, entro il prossimo 11 marzo. - spiega l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo - Si tratta di un intervento di 9.607,23 euro, che si è reso necessario in seguito ai precedenti interventi, curati dalla Protezione Civile e dalla Sovrintendenza, che non avevano consentito l’utilizzo dell’importante edificio storico netino a causa delle carenze all’impiantistica."

"Oggi, finalmente, questo risultato è stato raggiunto e, ha concluso Vinciullo, non posso non essere soddisfatto, visto che si conclude positivamente un impegno da me portato avanti sia nella XV che nella XVI Legislatura."