L'Ona sollecita l'apertura del processo penale Eternit anche a Siracusa per risarcimento integrale alle vittime

Buone notizie per le vittime Eternit di Siracusa. A comunicarlo è l’Osservatorio Nazionale Amianto che sta seguendo il processo Eternit bis a Torino. Proprio ieri il tribunale ha di fatto deciso che, anche in presenza di una sorta di indennizzo alle vittime, con conseguente rinuncia a qualsiasi azione contro Eternit, è possibile costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento integrale.

"Visto che sono stati segnalati casi di risarcimenti non congrui anche per le vittime di Siracusa - afferma Calogero Vicario, coordinatore Ona Sicilia - coloro che rientrassero tra le parti offese, nell’eventuale procedimento penale, potrebbero costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento integrale del danno. In alcuni casi, infatti, le vittime hanno ricevuto indennizzi di poche decine di migliaia di euro".

"Ciò vale a Torino come a Siracusa e anche a Napoli - afferma Ezio Bonanni, presidente nazionale Ona - siamo pronti ad assistere anche tutti gli altri e chiediamo che anche le altre Procure, a partire da Siracusa, istruiscano i processi penali”.