Siracusa, la Fp Cisl denuncia l'impossibilità ad incontrare il commissario Asp

Il commissario dell'Asp di Siracusa, Brugaletta, sfuggirebbe alle richieste di incontro avanzate dal segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi insieme al responsabile del Dipartimento di Sanità pubblica, Mauro Bonarrigo, che segnalano la situazione all'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

I due esponenti sindacali, nella lettera inviata all'assessore, hanno elencato i temi di rivendicazione, come l’attribuzione degli incarichi di coordinamento, la mancata attivazione delle procedure per il passaggio in categoria “Ds”, la carenza di personale di operatori socio sanitario e di definizione della procedura concorsuale, la ricollocazione del personale infermieristico nei posti vacanti, la mancata attuazione della progressione orizzontale nelle fasce retributive relative al 2017, la garanzia delle sole urgenze presso la sala operatorio di Chirurgia dell’Ospedale di Augusta, i turni di lavoro in regime di pronta disponibilità fuori dalle previsioni della norma contrattuale, presso il Complesso Operatorio del presidio ospedaliero di Avola, la mancata uniformità organizzativa ed operativa della polifunzionalità dei servizi Cup e ticket, il mancato rispetto dei principi dell’azione amministrativa, relativamente alle procedure di mobilità.