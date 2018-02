Siracusa, al via da Ortigia i controlli straordinari nei mercati cittadini

Potenziati i controlli nei mercati cittadini di Siracusa.

Il primo intervento è stato messo in atto oggi in via De Benedictis, in Ortigia. Una squadra di sette agenti di Polizia municipale, alcuni dei quali della sezione Annonaria, dalle 5 e per tutta la mattinata, hanno effettuato dei controlli anche nelle strade adiacenti al mercato sul rispetto degli spazi assegnati, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e il contrasto all'abusivismo commerciale. Controlli effettuati inoltre nella zona del Tempio di Apollo.

“Quello di stamattina – afferma l'assessore Tota – è il primo di una serie controlli che già da domani estenderemo ai mercati degli altri quartieri e della zone limitrofe. Per questo servizio, d'accordo con il comandante Miccoli, destineremo un consistente numero di agenti. Intendiamo ristabilire il rispetto della legalità, a tutela sia dei commercianti che dei cittadini”.