Siracusa, "Mangiamoli giusti" all'Amp del Plemmirio

Sabato 17 febbraio 2018 alle 10 nella sala conferenze del Consorzio dell’Area Marina Protetta del Plemmirio in Ortigia, si terrà un incontro organizzato da Slow Food Siracusa per fare il punto sul progetto “Mangiamoli Giusti: come coniugare una buona cucina di pesce di qualità con pratiche responsabili a tutela dell’ecosistema marino”.

Il progetto, rivolto agli addetti del settore della ristorazione, è stato avviato a dicembre con la collaborazione dell’Assessorato attività produttive, agricoltura e pesca del Comune e col supporto scientifico dell’Area Marina del Plemmirio.

Slow Food intende realizzare una rete di locali che, nella propria offerta gastronomica, inseriscano e valorizzino specie ittiche ingiustamente definite “povere” e spesso trascurate, tenendo conto della provenienza del pescato, della stagionalità, del rispetto delle taglie minime stabilite per legge.