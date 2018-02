Siracusa, Ance firma il manifesto per le elezioni

Ance, in accordo con le altre sigle datoriali e con i professionisti della filiera delle costruzioni, ha firmato il Manifesto per le elezioni politiche del 2018, stilando un elenco di priorità e di interventi necessari per ridare slancio a un settore in grado di far crescere l’Italia di un mezzo punto percentuale in più all’anno.

Così Massimo Riili presidente di Ance Siracusa: “Il manifesto sarà consegnato la prossima settimana, in tutto il Paese e a Siracusa in occasione di incontri presso Confindustria, a tutti i candidati, perché prendano impegni precisi per i futuri governi che potranno nascere dopo le elezioni del 4 marzo”.

Dieci i temi strategici che la politica deve affrontare per far ripartire il settore. “Si parte dal rilancio delle infrastrutture - afferma il Presidente di Ance Siracusa - con l’eliminazione di tutti gli ostacoli che bloccano la trasformazione degli stanziamenti in cantieri".

Non manca l’appello a rivedere il Codice degli appalti e vengono lanciate le nuove sfide del futuro: sostenibilità e rigenerazione urbana. Centrale anche il tema del lavoro, il cui costo per l’edilizia è più alto di tutti gli altri settori industriali a parità di prestazioni, e quello della sicurezza dei lavoratori nei cantieri.