Carlentini, furto di energia elettrica: un arresto

Aveva manomesso il contatore elettrico della propria abitazione, allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Ieri pomeriggio a Carlentini, i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato di energia elettrica Nunzio Russo, trentottenne, lentinese, sottoposto all'obbligo di dimora per reati contro la persona ed il patrimonio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.