Banda manda in frantumi vetrine di negozi a Carlentini, Villasmundo e Melilli

Utilizzano una mazza ferrata per infrangere le vetrine di negozi a Carlentini, Villasmundo e Melilli, tutte in una notte.

In azione una banda di tre persone con volto travisato: hanno portato via solo una slot machine da un esercizio pubblico di Carlentini. Questo grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri. Sono stati effettuati rilievi tecnici e acquisiti i filmati di video sorveglianza presenti nelle attività commerciali per identificare i responsabili.