Rosolini, contributi per miglioramento sismico in edifici privati

Contributi per i cittadini di Rosolini che intendono effettuare interventi strutturali di miglioramento sismico negli edifici privati.

A darne notizia è il sindaco, Corrado Calvo.

Le istanze devono essere presentare entro il 12 marzo prossimo.

“Questo nuovo bando – afferma il Sindaco Calvo – rappresenta una notizia estremamente positiva in un momento di crisi economica che investe il Paese. E’ un’occasione molto importante per i cittadini per consolidare edifici del territorio cittadino nella direzione della prevenzione del rischio sismico e al contempo far ripartire un settore, quello dell’edilizia, fortemente in crisi.”