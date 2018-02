Avola, il Comune anticipa il saldo delle spettanze per gli scrutatori

Sarà saldato dal Comune di Avola il saldo delle spettanze per gli scrutatori delle scorse elezioni regionali.

Il sindaco , Luca Cannata, ha deciso di venire incontro alle esigenze dei cittadini, nonostante il Comune sia ancora in fase di riequilibrio finanziario, decidendo di provvedere ad una parziale anticipazione di cassa.

Lo Stato, a cui spetta il pagamento dei compensi per gli scrutatori e di tutti i costi elettorali, ha inviato finora meno della metà dell'intera cifra del costo delle operazioni elettorali, circa 35.000 euro sui circa 82 mila euro dovuti.