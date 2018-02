Siracusa, a Mazzarrona 118 e consultorio

Da domani i locali dove prima si trovava l'Ufficio Casa di Siracusa, in via Barresi, alla Mazzarrona, saranno sede del servizio sanitario di emergenza urgenza 118 con ambulanza medicalizzata e del Consultorio familiare che attualmente si trova in viale Tunisi.

I locali di proprietà del Comune di Siracusa, sono stati concessi in comodato d’uso all’Asp.

Domani alle 10 la consegna delle chiavi.

Saranno presenti il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta, la presidente della Circoscrizione Grottasanta Pamela La Mesa, il direttore dell’Unità operativa Economico Patrimoniale dell’Azienda, Vincenzo Bastante e la responsabile dell’Unità operativa Patrimoniale Maria Carmela Liali.