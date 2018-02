Siracusa, appaltati lavori della Chiesa del Collegio

Sono stati appaltati i lavori per il completamento dei interventi di restauro e consolidamento della Chiesa del Collegio di Ortigia, a Siracusa.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, che sulla vicenda si è impegnato nelle passate legislature alla Regione.

I lavori, finanziati con i fondi stanziati dalla legge 433 del 1991, pari a 800.000 euro, potrebbero iniziare già ad aprile, per concludersi entro l’anno.

Questo è il secondo lotto degli interventi previsti.

"La Chiesa del Collegio - precisa Vinciullo - è l’unica chiesa che appartiene al demanio regionale. E' in corso un iter per riconsegnare il luogo sacro all’Arcidiocesi di Siracusa per ritornare a svolgere le funzioni per le quali fu pensata e voluta dai Padri Gesuiti".