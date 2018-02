Siracusa, Evoluzione Civica: "Una cabina di regia per il programma del centrodestra"

Individuare una candidatura di alto profilo per il centrodestra siracusano alle prossime elezioni amministrative.

Questo l'imperativo della coalizione secondo il direttivo di Evoluzione Civica: "Dopo la deludente performance dell'uscente amministrazione di centrosinistra -

si legge nella nota - il centrodestra dovrà dare prova di grande coesione e compattezza nell’individuare una candidatura che sappia risollevare le sorti di una città assai provata moralmente ed economicamente. Tale situazione - continua - impone la necessità di un ampio coinvolgimento di tutte le compagini politiche del centrodestra siracusano e di chiarezza nei percorsi, evitando inutili e pericolose fughe in avanti come le auto candidature di questi giorni. Evoluzione Civica - evidenzia il segretario provinciale Gaetano Penna - è pronta a confrontarsi seriamente sui contenuti per il futuro di Siracusa, avendo le carte in regola per dare un importante contributo nella scelta del candidato a Sindaco della città".

Da qui l'invito rivolto a tutti gli esponenti del centrodestra ad avviare una cabina di regia che si impegni a scrivere il programma della prossima giunta comunale di centrodestra, partendo dalle istanze dei cittadini.