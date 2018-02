Siracusa, nuova scala per Forte Vigliena: approvato progetto

Sarà realizzata ex novo la scala di accesso alla scogliera e alla spiaggetta di Forte Vigliena, in Ortigia.

Ieri è stata pubblicata la determina del dirigente Natale Borgione che approva il progetto redatto dai tecnici comunali e dà il via libera per le procedure per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

Per l'opera è prevista una spesa di 124.304 euro, comprensivi di iva, oneri sicurezza e competenze tecniche.

L'accesso era stato interdetto il 4 gennaio scorso a seguito dell'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto a seguito delle verifiche dei tecnici del Genio Civile e dell'Ufficio tecnico del Comune che attestavano lo stato precario della scala e i potenziali rischi per l'incolumità dei fruitori.

La gara per la realizzazione della nuova scala sarà affidata, come prevede la legge, con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori per le opere e per le forniture iscritti nell'albo delle imprese di fiducia del Comune. Il criterio di aggiudicazione dei lavori sarà quello del minor prezzo sull'importo dei lavori.