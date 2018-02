Avola, telecamere di videosorveglianza in tutte le scuole

Da adesso in poi tutti gli istituti scolastici comprensivi di Avola sono dotati di impianto di videosorveglianza.

A inizio novembre erano già state installate le telecamere di videosorveglianza sull'area dell'ex mercato ortofrutticolo, nei plessi scolastici A. Caia, L. Capuana, De Amicis e G. Coletta. Ora la videosorveglianza è stata estesa alla scuola Vittorini, G. Bianca, scuola materna di via Galeno, Collodi e distaccamento Largo Sicilia.

“Abbiamo dedicato molta attenzione, nei limiti delle risorse disponibili, alle scuole - sottolinea il sindaco Luca Cannata - Alcuni progetti in attesa da anni sono stati sbloccati, altri sono stati pienamente realizzati; altri ancora sono iniziati e sono stati finanziati, come quelli per Vittorini, Sacro Cuore, Capuana e Coletta. Abbiamo acquistato nuove attrezzature, arredi e giochi per le scuole e speso oltre 200 mila euro, ora con le telecamere installate in tutti gli edifici possiamo garantire sicurezza e prevenire gli episodi di furti e danneggiamenti”.