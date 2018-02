Siracusa, Diritto alla conoscenza e stampa libera: il convegno

Si terrà sabato, 17 febbraio alle 16, il Convegno su Diritto alla Conoscenza e Stampa Libera nella sede del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights in via Logoteta.

Introduce il segretario generale dell'istituto di Siracusa, Ezechia Paolo Reale

Partecipano: Laura Harth (Rappresentante del partito Radicale transnazionale presso le Nazioni Unite) e Paolo Borrometi (presidente di Articolo 21).

Modera il giornalista siracusano Massimo Leotta